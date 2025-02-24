В СберБанк Онлайн можно восстановить пароль от Госуслуг

В СберБанк Онлайн можно всего за пару кликов восстановить доступ к порталу Госуслуг. Это очень удобно в случае, если пользователь, например, забыл пароль.

Сервис уже доступен для владельцев Android- и iOS-устройств, а также в веб-версии СберБанк Онлайн. Чтобы им воспользоваться, нужно выбрать на главном экране приложения "Все сервисы" — "Госуслуги" — "Восстановить".

"В настоящий момент есть много сервисов, которые требуют ввода пароля, в том числе и портал Госуслуг, и не всегда клиенты могут удержать всё в голове. Поэтому мы решили упростить им эту задачу и дать возможность легко восстановить его прямо в СберБанк Онлайн. Мы видим, что среди наших клиентов сервис пользуется большим спросом — на сегодняшний день более 100 тысяч человек воспользовались данной услугой", — пояснил директор дивизиона "Государственные продукты и сервисы" Сбербанка Петр Днепровский.