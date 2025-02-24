МТС оградила жителей Самарской области от 20 лет разговоров со спамерами

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Самарской области за 2024 год. С помощью сервиса "Защитник" от МТС, использующего анализ BigData, за прошлый год было заблокировано порядка одиннадцати миллионов минут нежелательных звонков, что составляет более 20 лет спам-вызовов.
Чаще всего спам-звонки жителям Самарской области поступали в октябре и ноябре. В целом за 2024 год сервис "Защитник" от МТС заблокировал более 65 миллионов нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 12 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории "Реклама и опросы", на втором месте — "Финансовые организации", на третьем — "Коллекторы". Также известно, что в прошлом году одному абоненту Самарской области поступило порядка 35 тысяч спам-звонков.
"Количество спама и звонков мошенников увеличивается каждый год, но сервисы МТС "Защитник" успешно им противостоят и помогают экономить время абонентов. Функция "Безопасный звонок", которая работает на базе искусственного интеллекта, предупреждает пользователя о разговоре с мошенником прямо во время беседы", — прокомментировал директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?