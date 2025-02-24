МТС оградила жителей Самарской области от 20 лет разговоров со спамерами

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Самарской области за 2024 год. С помощью сервиса "Защитник" от МТС, использующего анализ BigData, за прошлый год было заблокировано порядка одиннадцати миллионов минут нежелательных звонков, что составляет более 20 лет спам-вызовов.

Чаще всего спам-звонки жителям Самарской области поступали в октябре и ноябре. В целом за 2024 год сервис "Защитник" от МТС заблокировал более 65 миллионов нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 12 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории "Реклама и опросы", на втором месте — "Финансовые организации", на третьем — "Коллекторы". Также известно, что в прошлом году одному абоненту Самарской области поступило порядка 35 тысяч спам-звонков.

"Количество спама и звонков мошенников увеличивается каждый год, но сервисы МТС "Защитник" успешно им противостоят и помогают экономить время абонентов. Функция "Безопасный звонок", которая работает на базе искусственного интеллекта, предупреждает пользователя о разговоре с мошенником прямо во время беседы", — прокомментировал директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.