Сельчанин из Самарской области вымогал деньги у соседа

В Большечерниговском районе Самарской области суд вынес приговор жителю с. Новый Камелик, которого обвиняли в вымогательстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В апреле 2024 г. мужчина потребовал от соседа 10 тыс. руб., а после отказа избил потерпевшего. В итоге сосед все же отдал деньги. В тот же день сельчанин совершил аналогичное преступление в с. Благодатовка.
Суд назначил обвиняемому четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали 10 тыс. рублей.
Последние комментарии
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