Сельчанин из Самарской области вымогал деньги у соседа

В Большечерниговском районе Самарской области суд вынес приговор жителю с. Новый Камелик, которого обвиняли в вымогательстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2024 г. мужчина потребовал от соседа 10 тыс. руб., а после отказа избил потерпевшего. В итоге сосед все же отдал деньги. В тот же день сельчанин совершил аналогичное преступление в с. Благодатовка.

Суд назначил обвиняемому четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали 10 тыс. рублей.