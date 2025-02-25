В Самаре за 19 млн рублей планируют снести 9 домов

Самарский департамент управления имуществом ищет подрядчика, который снесет аварийные жилые дома в нескольких районах города. На это выделяют 18,93 млн рублей.
Итоги торгов подведут после 7 марта. Победитель должен будет исполнить контракт до конца текущего года. Ему предстоит снести девять аварийных домов в 6 районах города. Список:
- Самарский район, ул. Фрунзе, дом № 123-125, литера Дд
- Самарский район, ул. Ленинская, дом № 42 литеры А,А1,А2
- Самарский район, ул. Водников, дом № 69 литеры В
- Ленинский район, ул. Самарская, дом № 96 литеры В,В1,В2,В3,в,в1
- Железнодорожный район, ул. Буянова, дом № 41, литера А
- Куйбышевский район, ул. Гаванская, дом № 9
- Советский район, ул. Бобруйская, дом № 15 литера 15
- Кировский район, ул. Каховская, дом № 38 литера Н
- Кировский район, пер. Ташкентский, дом № 74 литеры А,А1,А2,А3,А4,а
Напомним, ранее мэрия Самары выделила 12 млн рублей на снос 8 аварийных жилых домов (в Кировском, Ленинском и Промышленном районах). На торги заявились четыре участника, победителем стал подрядчик, предложивший выполнить услуги за 7,88 млн рублей. Имя победителя торгов не указывается.
Последние комментарии
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?