Специальные условия на лизинг автомобилей Solaris в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальной программы финансирования автомобилей Solaris. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Партнёры программы, официальные дилеры Solaris предоставляют корпоративную скидку до 8% при оформлении в лизинг моделей HS, KRX, KRS, HC. Размер прямой скидки зависит от коробки передач автомобиля. Так, например, на Solaris KRХ с автоматической трансмиссией выгода составляет 6% от РРЦ, а модели HS и KRX с механической трансмиссией доступны со скидкой в размере 8%. Корпоративная преференция учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско.

Кроме того, автомобили Solaris входят в перечень субсидируемых ТС в рамках программы льготного лизинга от Минпромторга России: субсидия достигает 10%, до 500 тыс. руб. с НДС на единицу. Минимальный срок договора лизинга по программе возможен от 12 месяцев. Автомобиль должен быть новым, не бывшим на регистрационном учёте, в лизинге или в собственности физического лица, произведённым не ранее 2025 года и иметь электронный ПТС. Скидки по корпоративной программе и программе льготного лизинга от Минпромторга России суммируются.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. В рамках договора на новый автомобиль Solaris клиентам компании доступны дополнительные продукты: сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, скидки по топливной программе, регистрация ТС в ГИБДД. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств и подробности предложения можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

За индивидуальным графиком и подбором ТС обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.