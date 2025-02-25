Наркоторговцы из Самарской области, получившие от пяти до 19 лет лишения свободы, не смогли оспорить приговор

Группа жителей Самарской области, осужденных за организацию ОПС и сбыт наркотиков, пытались оспорить свой приговор. Об этом сообщает региональное УФСБ.

В конце 2018 г. один из них создал интернет-магазин по продаже различных наркотиков и психотропных веществ, а также разместил объявления о криминальной работе, чтобы найти "персонал".

В декабре 2019 г. сотрудники военной контрразведки вместе с УНК УМВД России по Самарской области задержали с поличным восемь человек. У них изъяли 7,5 кг мефедрона и 0,5 кг марихуаны.

Суд дал участникам ОПС от пяти до 19 лет лишения свободы в колониях строгого режима. Они пытались оспорить приговор. Но 19 февраля 2025 г. Апелляционный военный суд оставил его без изменения.