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Сбер первым в России подтвердил безопасность биометрической системы во ФСТЭК

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полученный аттестат подтверждает безопасность хранения и обработки данных в биометрической системе банка, которая в том числе позволяет гражданам оплачивать покупки улыбкой.

В системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) подтверждена безопасность биометрической платформы, которая используется в Сбере для оплаты улыбкой товаров и услуг. Банк на текущий момент единственный среди российских операторов коммерческих биометрических систем реализовал комплекс мер информационной безопасности и получил аттестат соответствия требованиям по защите информации, которые применяются к государственным информационным системам.

Аутентификация по биометрическим персональным данным встроена в массовые сервисы Сбера, заменяя пропуск, банковскую карту и привычные документы. Особенно популярна у россиян оплата улыбкой, когда при покупке достаточно просто посмотреть в камеру.

Биометрия интегрирована и в системы контроля и управления доступом (СКУД) в офисных зданиях, фитнес-центрах и жилых комплексах. Сбер разработал биометрический СКУД, который использует как на собственных объектах банка, так и тиражируется в других организациях.

"Наша биометрическая система сегодня действует по всей стране. Россияне уже привыкли к новой технологии и в прошлом году оплатили улыбкой товары и услуги 25 миллионов раз. Число наших терминалов с поддержкой биометрической оплаты превысило один миллион. Мы успешно защищаем биометрические сервисы и платежи от всех видов атак — это приоритетная задача для Сбера. Аттестация по требованиям ФСТЭК России подтвердила новый уровень зрелости безопасности наших биометрических сервисов, которые мы продолжаем развивать на благо всех граждан страны", — сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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