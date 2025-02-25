В Самаре осудили экс-сотрудницу БМСЭ за "продажу" инвалидности

В Самарской области суд вынес приговор бывшей руководительнице экспертного состава главного бюро медико-социальной экспертизы, которую обвиняли во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

С 2019 по 2022 г. женщина неоднократно получала деньги, от 100 тыс. до 350 тыс. руб., за оформление инвалидности людям, не имеющим необходимых для этого заболеваний. Кроме того, при обыске в ее квартире нашли незаконно хранившийся пистолет.

Суд назначил бывшей сотруднице БМСЭ шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ее на четыре года лишили права занимать должности в государственных медицинских организациях.