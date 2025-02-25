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НОВИКОМ обсудил перспективы сотрудничества с Минэкономразвития Марий Эл

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Йошкар-Оле состоялась встреча представителей дочернего банка Ростеха с министром промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл Владимиром Халюзиным. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и реализации совместных проектов в регионе. Для осуществления достигнутых договоренностей НОВИКОМ провел круглый стол с участием бизнес-сообщества и институтов развития региона.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В ходе встречи с руководителем Минэкономразвития республики обсуждались проекты, направленные на поддержку промышленности и улучшение экономического климата региона. Эксперты НОВИКОМа поделились опытом финансирования предприятий, производящих приоритетную продукцию, в том числе с использованием мер господдержки. Стороны также рассмотрели перспективы развития малого и среднего бизнеса, для которого банк Ростеха предлагает ряд собственных эффективных инструментов.

В этот же день состоялся круглый стол с участием представителей НОВИКОМа, руководителей промышленных предприятий, Фонда развития промышленности и Агентства инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл. Дискуссия была посвящена способам привлечения финансирования в целях модернизации и технического перевооружения производства. Стороны обсудили программу промышленной ипотеки и получение банковских гарантий для исполнения госконтрактов.

"Основной задачей НОВИКОМа всегда была поддержка реального сектора российской экономики. При этом в фокусе внимания банка находятся не только крупные предприятия, но и компании малого и среднего бизнеса. Республика Марий Эл демонстрирует динамичные темпы экономического развития, и мы уверены, что итогом реализации наших планов станет улучшение инвестиционного климата, выпуск новых видов продукции и создание рабочих мест", — отметил управляющий офисом НОВИКОМа в Казани Ренат Шакиров.

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