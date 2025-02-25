16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Судьбу памятника хану Котрагу в Ширяево решит суд "Авито Работа": профессия банковского работника возглавила список востребованных офисных вакансий в Самарской области После вмешательства прокуратуры в Самарской области погасили более 171 млн руб. долгов по зарплате Юные экскурсоводы Самары провели первую экскурсию в рамках проекта "Дети - детям" В Самаре соорудят тротуар к детской поликлинике №10

Общество

Судьбу памятника хану Котрагу в Ширяево решит суд

ЖИГУЛЕВСК. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Памятник булгарскому хану Котрагу, установленный в селе Ширяево Самарской области, стал причиной судебных споров.

Фото: КИФ Булгарское наследие

Скульптура изготавливалась в Болгарии на средства фонда "Въздигане" ("Вознесение") миллионера, идеолога правой партии "Величие" Ивелина Михайлова. Над монументом работал болгарский скульптор Дишко Дишков, который ранее создал памятник хану Алцеку, установленный в итальянском городе Челе де Булгаре, а также хану Аспаруху — в Болгарии.

По легенде хан Котраг в VII веке привел одну из частей булгарских племен с Северного Кавказа на Среднюю Волгу, где основал государство Волжская Булгария.

Изначально памятник планировали установить в городе Болгар в Татарстане. Затем рассматривались другие площадки в республике. Однако согласовать установку так и не удалось.

В итоге в январе 2023 г. памятник был установлен на Поповой горе рядом с Ширяево на исторической площадке, которую с 2008 г. развивает Культурно-исторический фонд "Булгарское наследие". Рядом находится еще одна символическая фигура — памятный знак "Южная граница Волжской Булгарии".

В ноябре 2024 г. на сайте администрации г. о. Жигулевск, в чьи административные границы входит Ширяево, появилось постановление о демонтаже скульптурной композиции в срок до 6 декабря 2024 года. В качестве оснований своих требований администрация указала нарушение "процедуры по предварительному получению разрешения на установку".

При этом в начале ноября 2024 г. администрация Жигулевска провела опрос местных жителей по вопросу демонтажа скульптурной композиции. 459 человек выступили за демонтаж памятника, 160 — против.

КИФ "Булгарское наследие" встал на защиту своего детища и обратился в арбитражный суд. В свою очередь, администрация города также обратилась со встречным иском, где требовала снести монумент в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Суд посчитал целесообразным привлечь к участию в деле еще одну сторону — Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Самарской области. Судебное заседание с участием представителей инспекции назначено на 27 марта.

До вступления решения суда в силу скульптура демонтироваться не будет, заверили корреспондента Волга Ньюс в администрации Жигулевска.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

Natalya B 30 января 2025 12:19 Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Фото на сайте

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2