Судьбу памятника хану Котрагу в Ширяево решит суд

Памятник булгарскому хану Котрагу, установленный в селе Ширяево Самарской области, стал причиной судебных споров.

Скульптура изготавливалась в Болгарии на средства фонда "Въздигане" ("Вознесение") миллионера, идеолога правой партии "Величие" Ивелина Михайлова. Над монументом работал болгарский скульптор Дишко Дишков, который ранее создал памятник хану Алцеку, установленный в итальянском городе Челе де Булгаре, а также хану Аспаруху — в Болгарии.

Изначально памятник планировали установить в городе Болгар в Татарстане. Затем рассматривались другие площадки в республике. Однако согласовать установку так и не удалось.

В итоге в январе 2023 г. памятник был установлен на Поповой горе рядом с Ширяево на исторической площадке, которую с 2008 г. развивает Культурно-исторический фонд "Булгарское наследие". Рядом находится еще одна символическая фигура — памятный знак "Южная граница Волжской Булгарии".

В ноябре 2024 г. на сайте администрации г. о. Жигулевск, в чьи административные границы входит Ширяево, появилось постановление о демонтаже скульптурной композиции в срок до 6 декабря 2024 года. В качестве оснований своих требований администрация указала нарушение "процедуры по предварительному получению разрешения на установку".

При этом в начале ноября 2024 г. администрация Жигулевска провела опрос местных жителей по вопросу демонтажа скульптурной композиции. 459 человек выступили за демонтаж памятника, 160 — против.

КИФ "Булгарское наследие" встал на защиту своего детища и обратился в арбитражный суд. В свою очередь, администрация города также обратилась со встречным иском, где требовала снести монумент в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Суд посчитал целесообразным привлечь к участию в деле еще одну сторону — Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Самарской области. Судебное заседание с участием представителей инспекции назначено на 27 марта.

До вступления решения суда в силу скульптура демонтироваться не будет, заверили корреспондента Волга Ньюс в администрации Жигулевска.