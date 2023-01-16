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Общество

В Ширяево установили памятник основателю Волжской Булгарии

ШИРЯЕВО. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: tatar-duslyk.ru

12 января в селе Ширяево на Поповой горе культурно-историческим фондом "Булгарское наследие" на исторической площадке установлен памятник хану Котрагу. Об этом сообщает издание "Татар-Дуслык"

В интервью "Татар-Дуслык" председатель КИФ "Булгарское наследие" Гумар Батршин рассказал о трудностях, связанных с установкой памятника. В частности, он отметил, что на одобрение договора для выделения земельного участка на постройку исторической площадки ушло 13 лет. Установку "Снежного барса" утверждали пять лет.

"С момента соглашения с болгарской стороной и до изготовления памятника ушло 8 месяцев. В связи с санкциями с Болгарии не удавалось транспортировать памятник — не пропускали. Пробовали доставить в Россию через Турцию, Грузию. Грузия не пропустила. Машина развернулась и пришлось ехать через Иран, крюк — 2000 км. Памятник весом 5 тонн шёл 38 дней. Водителю, конечно, досталось — потрепали нервы", — рассказал Гумар Батршин.

Кроме того, председатель КИФ "Булгарское наследие" сообщил, что памятник изготовил болгарский скульптор Дишко Дишков. Дишко также изваял памятник хану Алцеку в Италии г. Челе де Булгари, хану Аспаруху в Болгарии.

"Идея установки памятника возникла у болгар давно. Об этом мы узнали случайно и предложили поставить скульптуру на Самарской земле. После согласия уже при планировании исторической площадки мы заложили постамент под этот памятник. "Хан Котраг" гармонично дополняет комплекс и показывает его историческую ценность", — рассказал спикер.

Также в планах КИФ "Булгарское наследие" — установка гранитной доски на памятнике, благоустройство тротуара длиной 250 м от общей дороги до исторической площадки и дополнительное озеленение вдоль тропинки.

Официальное открытие памятника запланировано на весну.

"Скорее всего, это произойдет ближе к маю, но пока точно не известно", — заключил Гумар Батршин.

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