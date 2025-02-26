В Тольятти водитель Skoda врезался в автобус

В среду, 26 февраля, в Тольятти произошло ДТП с участием автобуса № 303. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:55 в районе дома № 68 на ул. Ленина водитель Skoda Octavia решил развернуться от остановки общественного транспорта и столкнулся с микроавтобусом Peugeot Boxer.

По данным регионального МЧС, в автобусе находилось восемь человек. Одного мужчину отправили на осмотр в больницу.