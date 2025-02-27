В Волжском районе до конца 2025 г. капитально отремонтируют мост через реку Черная

Минтранс Самарской области ищет подрядчика на капремонт моста через реку Черная на км 28+963 дороги Самара — Оренбург до а/д Самара — Волгоград. Объект расположен в Волжском районе.
На ремонт выделяют 142,1 млн рублей из областной казны. Подрядчик должен будет отремонтировать двухполосное полотно до 30 ноября.
Победитель торгов определится после 21 марта.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.