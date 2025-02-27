В Волжском районе до конца 2025 г. капитально отремонтируют мост через реку Черная

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Минтранс Самарской области ищет подрядчика на капремонт моста через реку Черная на км 28+963 дороги Самара — Оренбург до а/д Самара — Волгоград. Объект расположен в Волжском районе.