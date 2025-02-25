"ОТП Банк" возвращает до 100% стоимости билетов на каток при оплате "ОТП-картой"

"ОТП Банк" запустил акцию для своих клиентов "На каток с ОТП Картой". По её условиям можно вернуть до 100% стоимости билета на популярные ледовые катки в Москве и Санкт-Петербурге. Для участия в акции достаточно оплатить билет "ОТП-картой" на сайтах katok.vdnh.ru или brusnitsyn.spb.ru.
Как это работает?
- В период проведения акции с 1 января по 28 февраля 2025 года (включительно) необходимо оплатить покупку билета на каток "ОТП-картой".
- Банк компенсирует стоимость одного билета (до 900 рублей). Стоимость билета возвращается бонусными рублями, которые начисляются за покупку билета в следующий месяц.
Где можно покататься?
- Москва: ледовый каток на территории ВДНХ, по адресу: проспект Мира, 119.
- Санкт-Петербург: ледовый каток на территории Культурного квартала "Брусницын", по адресу: Кожевенная линия, д. 30.
"ОТП Банк" стремится сделать зимний отдых своих клиентов еще доступнее и комфортнее. Возврат до 100% стоимости билетов на каток — это часть программы лояльности банка, в рамках которой держатели карт получают выгодные предложения, бонусы и привилегии.
"ОТП Банк" — официальный партнёр легендарного катка ВДНХ! Кроме кэшбэка до 100%, банк предлагает клиентам высокий кэшбэк 5% в категориях "Рестораны", "Фастфуд", "АЗС" и "ЖКХ" и 3% в категории "Супермаркеты". Также сильные стороны карты: возможность получения повышенной ставки до 20% по накопительному счету, отсутствие комиссии за выпуск и обслуживание карты, бесплатное СМС-информирование первые 2 месяца и бесплатное снятие наличных в банкоматах банка и партнеров до 500 000 ₽/мес.
Последние комментарии
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.