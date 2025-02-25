"ОТП Банк" возвращает до 100% стоимости билетов на каток при оплате "ОТП-картой"

"ОТП Банк" запустил акцию для своих клиентов "На каток с ОТП Картой". По её условиям можно вернуть до 100% стоимости билета на популярные ледовые катки в Москве и Санкт-Петербурге. Для участия в акции достаточно оплатить билет "ОТП-картой" на сайтах katok.vdnh.ru или brusnitsyn.spb.ru.

Как это работает?

В период проведения акции с 1 января по 28 февраля 2025 года (включительно) необходимо оплатить покупку билета на каток "ОТП-картой".

Банк компенсирует стоимость одного билета (до 900 рублей). Стоимость билета возвращается бонусными рублями, которые начисляются за покупку билета в следующий месяц.

Где можно покататься?

Москва: ледовый каток на территории ВДНХ, по адресу: проспект Мира, 119.

Санкт-Петербург: ледовый каток на территории Культурного квартала "Брусницын", по адресу: Кожевенная линия, д. 30.

"ОТП Банк" стремится сделать зимний отдых своих клиентов еще доступнее и комфортнее. Возврат до 100% стоимости билетов на каток — это часть программы лояльности банка, в рамках которой держатели карт получают выгодные предложения, бонусы и привилегии.

"ОТП Банк" — официальный партнёр легендарного катка ВДНХ! Кроме кэшбэка до 100%, банк предлагает клиентам высокий кэшбэк 5% в категориях "Рестораны", "Фастфуд", "АЗС" и "ЖКХ" и 3% в категории "Супермаркеты". Также сильные стороны карты: возможность получения повышенной ставки до 20% по накопительному счету, отсутствие комиссии за выпуск и обслуживание карты, бесплатное СМС-информирование первые 2 месяца и бесплатное снятие наличных в банкоматах банка и партнеров до 500 000 ₽/мес.