СУ СК начало проверку из-за обрушившегося потолка в тольяттинской школе

В Тольятти следователи организовали проверку из-за обрушения в школе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в одном из классов школы в Тольятти обрушился потолок.
Теперь доследственная проверка должна установить все обстоятельства произошедшего.
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