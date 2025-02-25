Президент "ОТП Банка" вручил 7,5-миллионную карту клиенту на открытии обновленного офиса в Москве

"ОТП Банк" выдал 7,5 — миллионную карту новому клиенту. Им стала Татьяна из Москвы. Карту новой клиентке вручил президент "ОТП Банка" Илья Чижевский в рамках официального открытия обновленного офиса "ОТП Банка" на Марксисткой, первого из 50, реновация которых завершится в 2025 году.

Татьяна обратилась в отделение банка с целью оформить дебетовую "ОТП карту" с высоким кешбэком на ЖКХ и супермаркеты, так как чаще всего она тратит средства именно на эти категории. "Мы поздравляем и вас, и нас с этим событием, будем очень надеяться, что помимо повседневного удовольствия от ее использования, она принесет вам еще и удачу. И мы будем очень рады, если наша сегодняшняя встреча принесет удачу и нам", — поздравил клиентку глава банка.

В рамках диалога с клиентами президент "ОТП Банка" попросил поделиться впечатлениями от обновленного офиса, рассказал о концепции реновации. Роль офлайн — отделений за последние несколько лет поменялась — их нужно меньше, но в то же время они должны быть настолько комфортными, насколько удобны цифровые сервисы банка.

"ОТП Банк" — цифровой банк, в котором дистанционно оформляются 70% продуктов и совершаются 97% сервисных клиентских операций. В конце 2022 года была запущена полномасштабная программа реновации банковских отделений. C 2022 года количество офисов "ОТП Банка" сократилось на 39%. До конца 2025 года их число уменьшится до 60, и каждый из них пройдет полное обновление в соответствии с новым позиционированием банка в формате "СareTech" (забота и технологии), который предполагает гармоничный микс комфортабельного сервиса и технологий в стиле "современной гостиной". Этот стиль создает уникальную атмосферу уюта, высокого уровня обслуживания и заботы.

Такой подход не только отвечает современным требованиям бизнеса, но и способствует укреплению доверия и лояльности клиентов и сотрудников. Новый офис объединяет лучшие практики по созданию максимально удобных клиентских путей: инновационную электронную очередь, вход по биометрии, банкоматы нового поколения с возможностью идентификации по лицу, современное оборудование у менеджеров, безбумажные технологии обслуживания.

Помимо функций офиса предусмотрены комфортные зоны ожидания, включая зону быстрых операций (до 10 минут), фирменный магазин мерча, комплементарная кофе-зона, wi-fi и зарядные станции. Некоторые обновленные офисы станут площадками для обучения и развития клиентов, в них предусмотрены лектории на 20-30 человек.

"Несмотря на то что почти все процессы перешли в онлайн, многим клиентам важно иметь место для очной встречи. В новой концепции наших отделений основное внимание уделено тому, сколько времени занимает операция с клиентом. Мы не просто изменили пространство внутри, мы перестроили процессы так, чтобы они не требовали сколь-либо значительного времени. Поэтому подавляющее большинство из них укладывается в 10 минут. Например, оформление "ОТП карты", которую получила Татьяна, заняло всего 8 минут", — отметил Илья Чижевский.