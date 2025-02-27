Кредит наличными "ОТП Банка" для молодежи признан лучшим по версии "Выберу.ру"

Кредит наличными "ОТП Банка" для заемщиков от 18 лет занял первое место в рейтинге наиболее выгодных потребительских кредитов наличными по итогам января 2025 г., подготовленном онлайн супермаркетом "Выберу.ру".

Основными параметрами, которые находились в фокусе исследования, были: полная стоимость кредита; коэффициент, отражающий диапазон минимальной (рекламной) и максимальной (в тарифах) процентной ставки; размер ежемесячных платежей. На место банка в рейтинге влияли сумма кредита и максимальный срок кредитования. Кроме того, при рейтинговании рассматривались условия для снижения ставки, включая платную опцию, услугу "отложенный первый платёж" и правила страхования. В алгоритме дополнительно учитывался индикатор значимости банка на финансовом рынке страны.

Кредит наличными "ОТП Банка" с минимальной ставкой от 13,9% на сумму до 3 млн рублей и сроком кредитования до 7 лет стал лучшим среди предложений для данной целевой аудитории в ТОП-100 российских банков (по размерам кредитных портфелей на 01.12.24 г.).

"ОТП Банк" присутствует на российском рынке более 30 лет, имеет опыт взаимодействия с более чем 20 миллионами клиентов и предлагает универсальные банковские услуги по всей стране.