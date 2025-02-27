16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"ОТП Банк" стал одним из самых популярных банков в интернете в 2024 году Исследование ВТБ и М2: почему россияне покупают жилье в других регионах Суд отказал АСВ во взыскании ущерба с родственников банкира Валерия Кучканова Кредит наличными "ОТП Банка" для молодежи признан лучшим по версии "Выберу.ру" "ОТП Банк" запустил новую версию интернет-банка для юридических лиц — "ОТП Бизнес"

Банки Финансы

Кредит наличными "ОТП Банка" для молодежи признан лучшим по версии "Выберу.ру"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Кредит наличными "ОТП Банка" для заемщиков от 18 лет занял первое место в рейтинге наиболее выгодных потребительских кредитов наличными по итогам января 2025 г., подготовленном онлайн супермаркетом "Выберу.ру".

Основными параметрами, которые находились в фокусе исследования, были: полная стоимость кредита; коэффициент, отражающий диапазон минимальной (рекламной) и максимальной (в тарифах) процентной ставки; размер ежемесячных платежей. На место банка в рейтинге влияли сумма кредита и максимальный срок кредитования. Кроме того, при рейтинговании рассматривались условия для снижения ставки, включая платную опцию, услугу "отложенный первый платёж" и правила страхования. В алгоритме дополнительно учитывался индикатор значимости банка на финансовом рынке страны.

Кредит наличными "ОТП Банка" с минимальной ставкой от 13,9% на сумму до 3 млн рублей и сроком кредитования до 7 лет стал лучшим среди предложений для данной целевой аудитории в ТОП-100 российских банков (по размерам кредитных портфелей на 01.12.24 г.).

"ОТП Банк" присутствует на российском рынке более 30 лет, имеет опыт взаимодействия с более чем 20 миллионами клиентов и предлагает универсальные банковские услуги по всей стране.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2