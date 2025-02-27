"ОТП Банк" стал одним из самых популярных банков в интернете в 2024 году

"ОТП Банк" занял 6-е место в рейтинге самых популярных банков в интернете по итогам 2024 года, составленном сервисом "Бробанк". Рейтинг основан на комплексной оценке ("Индексе популярности") работы кредитных организаций в онлайн-пространстве и охватывает более 150 крупнейших по активам банков России.
При составлении рейтинга учитывались четыре ключевых параметра, характеризующих онлайн-активность и востребованность банков в онлайн-сегменте:
- популярность сайтов — оценка посещаемости официальных сайтов кредитных организаций;
- pr-активность — частота брендовых запросов банков в поисковых системах;
- smm-активность — уровень активности и вовлеченности в социальных сетях;
- востребованность мобильных приложений — количество отзывов и оценок мобильных приложений банков в магазинах приложений.
Рейтинг отражает комплексную оценку этих показателей, которые фиксировались по итогам или в течение всего 2024 года. "ОТП Банк" продемонстрировал высокий результат по всем четырем категориям, что позволило ему занять место в десятке лидеров с индексом популярности 10 090,66 баллов.
Методика составления рейтинга "Бробанк" включает в себя регулярный мониторинг данных по посещаемости сайтов, анализ поисковых запросов, динамику вовлеченности в социальных сетях, а также мониторинг отзывов и оценок мобильных приложений. Это дает возможность сформировать объективную картину популярности банков, которая основывается не только на их размере, но и на эффективности их работы в интернете и через дистанционные каналы обслуживания.
"ОТП Банк" продолжает укреплять свои позиции в цифровом пространстве, обеспечивая клиентам удобство и доступность банковских услуг в любой точке страны. Так, 97% сервисных операций осуществляются полностью удаленно, а при решении вопроса в отделении банка в 80% случаев запрос решается в срок до 10 минут.
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