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"ОТП Карта" в очередной раз стала самой выгодной дебетовой картой в России по версии Frank RG

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитическая компания Frank RG в ходе исследования "мониторинг банковских reward-программ в России" за 4 квартал 2024 г. вновь подтвердила, что "OТП карта" является самой выгодной дебетовой картой среди карт с программами кэшбэка и бонусного кэшбэка для клиентов сразу в трех массовых сегментах:

— для клиентов из Москвы с ежемесячными тратами 55 000 руб.

— для клиентов из городов-миллионников и расходами 33 000 рублей/мес.

— для клиентов в регионах с тратами 20 000 рублей.

Выгода была рассчитана аналитиками компании как сумма полученных вознаграждений по бонусной программе за вычетом расходов на обслуживание карты. Размер выгоды является среднемесячным значением, рассчитанном на основании общей суммы трат клиента за 2 года. И на базе профиля клиентских трат, которые меняются в зависимости от сегмента.

При составлении мониторинга было проанализировано 166 карт, на которых реализованы 110 программ вознаграждений 28 участников рынка, доля которых составляет свыше 93% рынка дебетовых карт и около 99% рынка кредитных карт.

"Мы не оцениваем наших клиентов через призму стандартных метрик. Наша задача — предложить клиенту то, что ему действительно необходимо уже сегодня. Именно такой подход формирует доверительные партнерские отношения и позволяет достигать поставленных целей", — подчеркнула директор по маркетингу и коммуникациям ОТП Банка Евгения Чурбанова.

"ОТП Карта" — флагман дебетовых карт банка, держателям которой доступны: высокий кэшбэк 5% в категориях "Рестораны", "Фастфуд", "АЗС" и "ЖКХ" и 3% в категории "Супермаркеты", возможность получения повышенной ставки до 20% по накопительному счету, отсутствие комиссии за выпуск и обслуживание карты, бесплатное СМС-информирование первые 2 месяца и бесплатное снятие наличных в банкоматах банка и партнеров до 500 000 ₽/мес.

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