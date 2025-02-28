Эксперт "ОТП Банка" представил концепцию нового интернет-банка для ЮЛ на IFIN

В начале февраля на XXV Международном форум iFin-2025 "Электронные финансовые услуги и технологии", организованный компанией "АйФин Медиа" при поддержке Ассоциации российских банков, руководитель продуктовой фабрики и цифровых каналов обслуживания корпоративных клиентов "ОТП Банка" Виталий Сытников и директор проектов финтех портфеля red_mad_robot Ксения Земскова-Ларина поделились результатами совместной работы над новым интернет-банком для юридических лиц "ОТП Банка".

Прежде чем перейти к основной части своего выступления, Виталий Сытников поделился историей возникновения проекта. Он пояснил, что необходимость изменений стала очевидна некоторое время назад, когда стало ясно, что прежние решения уже не могут в полной мере удовлетворить растущие требования клиентов. В ответ на это был инициирован проект по созданию нового цифрового инструмента, который должен был стать удобным и результативным. Несмотря на то что проект изначально не казался чрезмерно сложным, его многосоставной характер потребовал слаженной работы команд и оперативной реакции на возникающие задачи.

Виталий Сытников также добавил, что проект хотелось сделать на максимально высоком уровне, поэтому было решено привлечь внешнего партнера — компанию red_mad_robot, которая обладает глубокими знаниями в области пользовательского опыта.

Ксения Земскова-Ларина добавила, что проект был интересен еще и тем, что много базовых задач решались параллельно, что сделало работу над ним весьма динамичной, требующей высокой степени вовлеченности между всеми командами.

"Обычно реализация таких проектов занимает полтора года, но нам удалось завершить его за 9 месяцев 9 (MVP был готов за 4,5 мес.), и вывести цифровое взаимодействие с клиентами на совершенно новый уровень. Мы выбрали новый подход, в котором сосредоточились не только на самом продукте, но и на оптимизации рабочих процессов, более гибком способе принятия решений, что позволило оперативно запустить новую версию интернет-банка для юридических лиц. Положительные отзывы от клиентов подтверждают, что мы сделали правильный выбор", — отметил Виталий Сытников.

Новый интернет-банк "ОТП Банка" предлагает корпоративным клиентам:

упрощенную регистрацию без посещения отделений;

легкий и интуитивно понятный интерфейс;

мгновенные обновления баланса и статуса операций;

интеграцию с 1С DirectBank;

возможность осуществлять платежи через Систему быстрых платежей (СБП);

электронные справки с официальной печатью, признанную контролирующими органами.

"Опыт ОТП Банка и red_mad_robot показывает, что технологические решения — это не только про код, но и про взаимодействие людей на проекте. Трансформация цифрового сервиса — это баланс между инновациями и бизнес-задачами. Важно не только развивать сам продукт, но и создавать условия, в которых команды работают слаженно, принимают быстрые решения и адаптируются к меняющимся требованиям. Именно такой подход позволяет запускать сложные проекты в сжатые сроки без потери качества", — подчеркнула Ксения Земскова-Ларина.