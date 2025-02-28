ОТП Premium вновь признана одной из самых выгодных среди премиальных дебетовых карт

По результатам исследования "Мониторинг банковских reward-программ в России в 4 квартале 2024", проведенного компанией Frank RG в период октябрь–декабрь 2024 года, дебетовая карта ОТП Premium в очередной раз признана самой выгодной дебетовой картой среди карт с программами кэшбэка и бонусного кэшбэка для премиальных клиентов.
В исследовании карта ОТП Premium заняла 1-е места по прибыльности сразу в трех сегментах:
- для сегмента Pre Affluent (с ежемесячными тратами 120 000 рублей);
- для сегмента Affluent (с ежемесячными тратами 220 000 рублей);
- для сегмента Top Affluent (с ежемесячными тратами 360 000 рублей).
Лидерские позиции ОТП Premium сразу в трех категориях подтверждаются уже в третий раз, ранее аналогичные результаты были достигнуты по итогам 3 кв. 2024 г.
ОТП Premium — карта, которая гармонично сочетает традиционные премиум привилегии и дополнительные бонусы. Так, помимо возможности получить до 19% по накопительному счету на остаток до 4 млн рублей, клиенту доступен высокий кэшбэк 5% в самых популярных категориях "Рестораны", "Кафе", "Фастфуд", "Супермаркеты", "Одежда", "АЗС", "Такси", "ЖКХ", "Аптеки", "Медицинские услуги" и 1% на все остальные траты. Клиенту также доступно до 72 визитов год в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов, до 48 компенсаций в кафе и ресторанах на территории аэропортов и до 24 трансферов по всему миру.
Выгода рассчитана на базе профиля клиентских трат, которые меняются в зависимости от сегмента. Рассчитывается как сумма полученных вознаграждений по бонусной программе за вычетом расходов на обслуживание карты. Размер выгоды является среднемесячным значением, рассчитанном на основании общей суммы трат клиента за 2 года.
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