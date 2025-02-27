В составе гордумы Самары появились два новых депутата

Двух новых депутатов включили в состав гордумы Самары, сообщает пресс-служба городского парламента.

Одним из них стал Марат Габдрахманов. Ранее он возглавлял различные муниципальные предприятия, находился в должности замглавы Самарского района по вопросам потребительского рынка, товарам и услугам. С 2013 г. и по настоящее время занимает должность вице-президента Корпорации "РосРегион Развитие" — курирует инвестиционные проекты, принимает участие в управлении крупными региональными проектами в сфере жилищного строительства, управлении коммерческой недвижимостью и ритейлом. В 2020 г. избран депутатом Совета депутатов Самарского района, а в этом году делегирован в Думу городского округа Самара седьмого созыва.

Другой депутат — Анатолий Захаркин — в разное время работал учителем истории и обществоведения, также занимал должность директора средних образовательных учреждений. Помимо этого, работал в Куйбышевском райисполкоме в должности заведующего РОНО, а начиная с 2007 г. руководит школой № 74. Анатолий Захаркин на протяжении 12 лет является секретарем местного отделения партии "Единая Россия" Куйбышевского района Самары. Депутат Куйбышевского районного совета первого и второго созывов, председатель совета с 2020 года. В 2019-м делегирован в Думу городского округа Самара шестого созыва, а с текущего года представляет Куйбышевский район в Думе седьмого созыва.