В Самаре 400 человек эвакуировали из ТЦ из-за сработавшей пожарной сигнализации

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В четверг, 27 февраля, людей эвакуировали из ТЦ Letout на Московском шоссе (18 км, 25б). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.