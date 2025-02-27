В Самаре 400 человек эвакуировали из ТЦ из-за сработавшей пожарной сигнализации

В четверг, 27 февраля, людей эвакуировали из ТЦ Letout на Московском шоссе (18 км, 25б). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
В 15:21 в здании сработала пожарная сигнализация. В результате из здания эвакуировали 400 человек.
Прибывшие на вызов огнеборцы установили, что произошло ложное срабатывание сигнализации.
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