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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Богатовском районе отремонтируют 10 км дороги за 400 млн рублей

БОГАТОЕ. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу Богатое –"Самара — Оренбург"на участке км 0+000 — км 10+000, расположенную в Богатовском районе.

На ремонт 9,95 км двухполосного полотна выделяют 388,4 млн рублей. Победитель торгов определится после 24 марта. Он должен выполнить работы до 1 декабря текущего года.

 

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Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

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90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

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