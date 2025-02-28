В Богатовском районе отремонтируют 10 км дороги за 400 млн рублей

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу Богатое –"Самара — Оренбург"на участке км 0+000 — км 10+000, расположенную в Богатовском районе.