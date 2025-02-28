На Домклик появилась возможность купить свой дом у застройщика по договору долевого участия (ДДУ) в ипотеку Сбербанка

Ранее покупатели могли приобрести в рамках ДДУ у застройщика только квартиры в новостройках. При этом многие крупные девелоперы строят не только многоквартирные, но и загородные дома. Теперь у покупателей будет возможность приобрести недвижимость в сегменте индивидуального жилищного строительства по 214-ФЗ у застройщиков, находящихся на проектном финансировании Сбербанка.
Клиентам будут доступны все базовые ипотечные программы для покупки дома по ДДУ, а также льготные программы: "Семейная ипотека", "Ипотека для IT", "Дальневосточная и Арктическая ипотека". Кредитуемым объектом может выступать жилой дом и размежеванный земельный участок. Документом основания будет считаться договор долевого участия (ДДУ) или договор уступки прав требования (ДУПТ), при этом дополнительный залог по кредиту не требуется.
"Мы запускаем аналог ипотечного продукта по ДДУ на первичном рынке и в ИЖС, когда компании берут в освоение определённые территории и реализуют проекты по строительству домов в рамках 214-ФЗ. Таких партнёров у нас в контуре уже около 10. Надеемся, что их количество после запуска продукта будет только расти", — пояснил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.