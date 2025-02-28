НОВИКОМ вошел в ТОП-5 по темпам роста депозитного портфеля среди банков России

Дочерний банк Ростеха продолжает увеличивать свой депозитный портфель. По данным из открытых источников, начиная с 2020 года, НОВИКОМ занял пятое среди 50 крупнейших банков РФ по темпу роста объемов средств вкладчиков. Таких результатов удалось достичь благодаря созданию современных накопительных продуктов с прозрачными и конкурентными условиями.

С 2020 года депозитный портфель НОВИКОМа вырос более, чем в два раза — на 136%. При этом, несмотря на внешние вызовы и изменения рынка, банк ежегодно обеспечивает стабильный приток средств на вклады.

Депозитные продукты банка Ростеха являются во многом передовыми — НОВИКОМ одним из первых в стране запустил вклад-флоатер "Рантье", отмеченный рядом престижных премий в банковском сообществе. Проценты по "Рантье" зависят от значения ключевой ставки Банка России. Также клиентам доступны вклады в китайских юанях как классические, так и с возможностью пополнения. Кроме того, в начале текущего года депозит НОВИКОМа "Капитал Социальный" был признан экспертами портала Банки.ру одним из лучших в России.

"Одна из ключевых задач НОВИКОМа — сохранение и приумножение средств наших клиентов, сотрудников предприятий Ростеха. Для этого мы создаем и развиваем широкую линейку накопительных продуктов с комфортными и понятными условиями, а также повышенными ставками. Такая политика находит отклик у вкладчиков, что позволяет нам эффективно наращивать депозитный портфель. Наш успех на рынке — результат постоянной работы команды экспертов НОВИКОМа, специализирующихся на развитии мер поддержки для промышленных кадров России", — прокомментировала Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

НОВИКОМ предлагает вкладчикам широкую линейку накопительных продуктов. Помимо "Капитала", это "Рост", пополняемый депозит с ежемесячной выплатой дохода и растущей процентной ставкой, и "Комфорт", пополняемый вклад с возможностью снятия средств. У каждой линейки есть опция Premium для размещения от 3,5 млн рублей.