Жительница Самары пострадала от упавшей с крыши наледи

В Самаре возбудили уголовное дело из-за упавшего с крыши льда. Об этом сообщает региональное СУ СК.
28 февраля с крыши дома на ул. Советской сошла наледь и упала на женщину. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.
В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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