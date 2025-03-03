В Тольятти на ремонт Обводного шоссе выделили 4,2 млрд рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который капитально отремонтирует несколько участков на Обводном шоссе в Тольятти.
На ремонт трех четырехполосных участков (км 0+000 — км 17+100, км17+800 — км 19+670) выделяют 4,24 млрд рублей.
Протяженность первого участка составляет 4 км, второго — 6,75 км, третьего — 1,4 км.
Победитель определится после 25 марта. Ему предстоит выполнить работы в три этапа, а завершить до 1 декабря 2027 года.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.