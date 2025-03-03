НОВИКОМ увеличил портфель "зеленых" кредитов на 1 млрд рублей за 2024 год

Дочерний банк Госкорпорации Ростех проанализировал объемы "зеленого" финансирования за 2024 год. Портфель "зеленых" кредитов, выданных НОВИКОМом крупным промышленным предприятиям, вырос на 1 млрд руб. по сравнению с 2023 годом. Приоритетными направлениями поддержки экологичных, энергоэффективных и низкоуглеродных проектов в минувшем году стали машиностроение, строительство, обработка и утилизация отходов.

НОВИКОМ классифицирует "зеленые" проекты в кредитном и гарантийном портфелях в соответствии с критериями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. N 1587.

В 2024 году банк выдал "зеленые" кредиты таким крупным отечественным предприятиям, как "Метровагонмаш" (входит в АО "Трансмашхолдинг"), "Швабе" (входит в Ростех), НПО "Электромашина" (входит в концерн "Уралвагонзавод"). Профинансированные проекты направлены на выпуск экологичного транспорта, разработку и внедрение энергоэффективных технологий.

"Зеленая" трансформация промышленности требует надежных финансовых инструментов, и мы готовы предоставлять их бизнесу. Мы убеждены, что промышленность будущего — это сочетание технологичности и экологической ответственности. Банк наращивает объемы "зеленого" финансирования, помогая предприятиям внедрять экологичные технологии и повышать энергоэффективность. Это наш вклад в устойчивую и конкурентоспособную экономику России", — заявила Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева.

Зеленое финансирование — одно из направлений реализации Концепции устойчивого развития, утвержденной в НОВИКОМе. Банк поддерживает проекты по внедрению новых, экологически безопасных технологий и информирует организации о возможных форматах льготного финансирования таких проектов. Помимо этого, представители банка являются членами Экспертного совета по устойчивому развитию и зеленому финансированию при Комитете Государственной думы РФ.