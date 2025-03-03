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Экономика и бизнес

В Самаре на Масленицу прошла "Всероссийская ярмарка"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На площади Куйбышева в Самаре в рамках традиционных масленичных гуляний состоялась "Всероссийская ярмарка", организованная региональным минпромторгом Самарской области совестно с администрацией города. Проект "Всероссийская Ярмарка" инициирован Минпромторгом РФ совместно с Советом Федерации и реализуется в 15 регионах России.

Фото: министерство промышленности СО

В Самаре в мероприятии участвовало около 160 предпринимателей. Они представили уникальные ремесленные изделия и продукцию народно-художественных промыслов.

Губернатор Вячеслав Федорищев считает важным создать благоприятный предпринимательский климат в Самарской области, и ярмарка ремесленников стала отличной платформой для продвижения местных товаров.

Многие предприниматели, представившие свою продукцию на ярмарке, являются участниками проекта "Сделано в Самарской области". Бренд "Самарский продукт" стал своего рода знаком качества, который помогает выделить качественные товары, произведенные в нашем регионе.

"Ярмарка - это не только возможность для местных предпринимателей заявить о себе, но и возможность для жителей Самары порадоваться разнообразию нашего культурного наследия. Такие события поддерживают малый бизнес и помогают укрепить традиции торговли в нашем регионе.  "Всероссийская ярмарка" уже стала регулярным событием в Самаре, развивающим экономику и поддержку ремесел. Вместе мы сможем сохранить и популяризировать богатое культурное наследие нашей многонациональной России", - сказал после посещения ярмарки министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Кроме продажи товаров народно-художественных промыслов, на ярмарке была организована насыщенная культурная программа, включающая мастер-классы, выступления творческих коллективов и традиционные народные гулянья. Местные жители и гости города смогли насладиться не только покупками, но и атмосферой широкой Масленицы.

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