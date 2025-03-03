В Самаре на Масленицу прошла "Всероссийская ярмарка"

На площади Куйбышева в Самаре в рамках традиционных масленичных гуляний состоялась "Всероссийская ярмарка", организованная региональным минпромторгом Самарской области совестно с администрацией города. Проект "Всероссийская Ярмарка" инициирован Минпромторгом РФ совместно с Советом Федерации и реализуется в 15 регионах России.
В Самаре в мероприятии участвовало около 160 предпринимателей. Они представили уникальные ремесленные изделия и продукцию народно-художественных промыслов.
Губернатор Вячеслав Федорищев считает важным создать благоприятный предпринимательский климат в Самарской области, и ярмарка ремесленников стала отличной платформой для продвижения местных товаров.
Многие предприниматели, представившие свою продукцию на ярмарке, являются участниками проекта "Сделано в Самарской области". Бренд "Самарский продукт" стал своего рода знаком качества, который помогает выделить качественные товары, произведенные в нашем регионе.
"Ярмарка - это не только возможность для местных предпринимателей заявить о себе, но и возможность для жителей Самары порадоваться разнообразию нашего культурного наследия. Такие события поддерживают малый бизнес и помогают укрепить традиции торговли в нашем регионе. "Всероссийская ярмарка" уже стала регулярным событием в Самаре, развивающим экономику и поддержку ремесел. Вместе мы сможем сохранить и популяризировать богатое культурное наследие нашей многонациональной России", - сказал после посещения ярмарки министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Кроме продажи товаров народно-художественных промыслов, на ярмарке была организована насыщенная культурная программа, включающая мастер-классы, выступления творческих коллективов и традиционные народные гулянья. Местные жители и гости города смогли насладиться не только покупками, но и атмосферой широкой Масленицы.
Последние комментарии
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!