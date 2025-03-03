Клиенты НОВИКОМа смогут возвращать 10% от оплаты ЖКУ

Дочерний банк Госкорпорации Ростех обновил категории повышенного кешбэка. Впервые владельцам социально-платежных карт НОВИКОМа предложили возможность возвращать 10% от суммы оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Также банк сохранил кешбэк 5% от стоимости покупок в супермаркетах.

Каждые два месяца НОВИКОМ обновляет категории повышенного кешбэка, по которым клиенты могут возвращать от 3% до 25% от стоимости товаров или услуг. С 1 марта по 30 апреля 2025 года держателям социально-платежных карт банка с подключенной программой "Кешбэк" будет доступен возврат 25% от покупок в магазинах канцтоваров. 3% в ближайшие два месяца клиенты НОВИКОМа смогут экономить на товарах в обувных магазинах и аптеках.

Впервые в списке категорий программы лояльности появились ЖКУ с возвратом 10%. Кешбэк в этой категории начисляется только при оплате картой на сайте поставщика услуги или агрегатора.

В честь приближающегося Международного женского дня банк Ростеха ввел повышенный кешбэк в категориях "Цветы" (5%) и "Косметика" (3%).

НОВИКОМ постоянно изучает покупательское поведение своих клиентов и их основные потребности. Это позволяет экспертам банка каждый сезон формировать самые актуальные предложения. По итогам 2024 года сумма выплаченного клиентам НОВИКОМа кешбэка достигла рекордных 356 млн рублей.

Программа лояльности НОВИКОМа заслужила не только признание пользователей, но и авторитет у экспертов рынка. В 2023 году она получила премию "Финансовая элита России" в номинации "Программа лояльности с максимальной выгодой". А недавно вошла в топ-4 рейтинга портала Банки.ру.