В Самарской области открылся X Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России"

1 марта открылся самый большой в Самарском регионе смотр самодеятельных артистов — X Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России". В Год защитника Отечества фестиваль, в котором принимают участие свыше 4 тыс. самодеятельных артистов, посвятили 80-й годовщине Победы. Масштабный смотр народных талантов проходит в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

Первый день юбилейного X Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России" собрал полный зрительный зал — общая тема фестиваля "Одна Россия — одна Победа" — объединяет людей еще больше, ведь на каждой территории артисты и режиссеры при подготовке своих концертных программ взяли за основу подвиги славных лет прошлого, а также современные истории, героями которых стали уже участники СВО. Во время торжественного открытия на сцену ДК "Россия" в Отрадном вышли 300 артистов из четырех муниципалитетов — участников: города Отрадного, Кинель-Черкасского района и два коллектива из Похвистнево и Похвистневского района.

В прошлом году на фестивале мы заняли гран-при. И сегодня мы вновь встречаемся на открытии фестиваля. Символично, что в год юбилея Великой Победы фестиваль тоже встречает свой юбилей — ведь он уже 10 по счету. Народное искусство это всегда душа народа, оно поддерживало наших людей на фронте, и в тылу в годы ВОВ. Поддерживаем мы и сейчас наших бойцов — участников специальной военной операции. Конечно, мы очень волнуемся, потому что каждый раз что-то новое. Хочется показать зрителям, что мы не только можем феерично выступить, но еще и очень душевно", — рассказала Ирина Старкова, участница фестиваля из города Отрадного.

Самодеятельные артисты из Отрадного показали музыкально-пластическую феерию "Девушка и птица" — настоящий спектакль, где музыка, движение и эмоции слились воедино.

Кинель-черкассцы покорили зрителей программой "Сражаясь, веруя, любя", артисты со сцены напомнили о силе духа и преемственности поколений. Похвистневский район представил программу "Минувших лет живая память", где каждая песня и каждый танец стали живым напоминанием о героическом прошлом.

Завершила первый фестивальный день творческая команда Похвистнево с программой "Защитникам Родины — слава в веках" — мощное, трогательное и вдохновляющее выступление, которое оставило у зрителей чувство гордости и благодарности.

В этом году на юбилейном фестивале свои концертные программы покажут артисты из 37 муниципальных образований Самарской области. Жюри оценивает их в новых номинациях: "Волжский акцент", "Семейные ценности", "Творческий эксперимент", "Место силы", "Мозаика жанров", "На страже Отечества", и это дает возможность талантливым людям раскрыть свой потенциал творческий практически во всех направлениях народного художественного творчества.

"X Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России" — это самый статусный фестиваль в нашей области для одаренных людей в разных направлениях художественного творчества. Творческие коллективы районов готовятся к этому масштабному событию целый год. Особенно этот фестиваль подчеркивает самую главную тему года — 80-летие Победы в ВОВ и программы, которые подготовили наши участники, конечно, прямо отсылают нас к этой, огромную роль в патриотическом воспитании молодежи, — подчеркнула Наталия Бикметова, профессор, кандидат искусствоведения, председатель предметно-цикловой комиссии по специальности "Сольное, хоровое народное пение" Самарского музыкального училища имени Д. Г. Шаталова, заслуженный работник культуры Самарской области, заместитель председателя жюри фестиваля. — На программах концертных всегда аншлаг — зрители потом в течение всего года делятся впечатлениями".

В этом году впервые на фестивале пройдет конкурс "Они приближают Победу" для авторов лучших видеороликов и короткометражных фильмов — это рассказ о людях, которые в тылу делают все, чтобы поддержать участников СВО. Ирина Калягина, министр культуры Самарской области: "X Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России" стал настоящей визитной карточкой нашего региона. Я желаю всем нашим творческим коллективам успехов и вдохновения".

Напомним, что гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля состоится в мае 2025 г. в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.

Учредитель — министерство культуры Самарской области, организатор — ГБУК "Агентство социокультурных технологий при поддержке правительства Самарской области.