Вячеслав Федорищев: погибших и пострадавших в результате атаки БПЛА нет

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал ночную атаку БПЛА на сызранское промышленное предприятие, отметив, что погибших и пострадавших нет.

"Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий. Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы. Погибших и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие, доверять только проверенным официальным источникам информации, поскольку в такой ситуации всегда может появиться много фейков", - призвал глава региона.

Напомним, в ночь на 4 марта БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 1:56, а отменена в 6:18.