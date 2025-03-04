Вячеслав Федорищев: погибших и пострадавших в результате атаки БПЛА нет

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал ночную атаку БПЛА на сызранское промышленное предприятие, отметив, что погибших и пострадавших нет.
"Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий. Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы. Погибших и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие, доверять только проверенным официальным источникам информации, поскольку в такой ситуации всегда может появиться много фейков", - призвал глава региона.
Напомним, в ночь на 4 марта БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 1:56, а отменена в 6:18.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.