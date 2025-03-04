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В ночь на 4 марта БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В ночь на вторник, 4 марта, нефтеперерабатывающий завод в Сызрани подвергся атаке беспилотниками. Об этом сообщает "Маленькая Сызрань" со ссылкой на очевидцев.

В 1.56 в Самарской области была объявлена опасность атаки БПЛА. После этого в соцсетях  начали появляться сообщения от сызранцев. Местные жители жаловались на хлопки в промышленной зоне. Чуть позже завирусились ролики, записанные якобы поблизости от места событий: на видео видны вспышки и слышны взрывы.

При этом официальной информации об атаке не поступало.

В 6.18 в регионе объявили отбой опасности атаки БПЛА.

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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