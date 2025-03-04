В ночь на 4 марта БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани

В ночь на вторник, 4 марта, нефтеперерабатывающий завод в Сызрани подвергся атаке беспилотниками. Об этом сообщает "Маленькая Сызрань" со ссылкой на очевидцев.

В 1.56 в Самарской области была объявлена опасность атаки БПЛА. После этого в соцсетях начали появляться сообщения от сызранцев. Местные жители жаловались на хлопки в промышленной зоне. Чуть позже завирусились ролики, записанные якобы поблизости от места событий: на видео видны вспышки и слышны взрывы.

При этом официальной информации об атаке не поступало.

В 6.18 в регионе объявили отбой опасности атаки БПЛА.