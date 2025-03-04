В ночь на 4 марта БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани

В ночь на вторник, 4 марта, нефтеперерабатывающий завод в Сызрани подвергся атаке беспилотниками. Об этом сообщает "Маленькая Сызрань" со ссылкой на очевидцев.
В 1.56 в Самарской области была объявлена опасность атаки БПЛА. После этого в соцсетях начали появляться сообщения от сызранцев. Местные жители жаловались на хлопки в промышленной зоне. Чуть позже завирусились ролики, записанные якобы поблизости от места событий: на видео видны вспышки и слышны взрывы.
При этом официальной информации об атаке не поступало.
В 6.18 в регионе объявили отбой опасности атаки БПЛА.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.