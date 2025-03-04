В Ставропольском районе в 2025 г. капитально отремонтируют участок дороги Тольятти - Ягодное

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог ищет подрядчика, который капитально отремонтирует участок дороги Тольятти - Ягодное (км 25+900 — км 32+488) в Ставропольском районе.
На ремонт двухполосного участка в 6,9 км выделяют 245,48 млн рублей из региональной казны.
Победитель торгов определится после 21 марта. Он должен выполнить работы до 1 декабря.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.