В Ставропольском районе в 2025 г. капитально отремонтируют участок дороги Тольятти - Ягодное

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог ищет подрядчика, который капитально отремонтирует участок дороги Тольятти - Ягодное (км 25+900 — км 32+488) в Ставропольском районе.