Стартовал I всероссийский конкурс медиаконтента о благоустройстве городов и поселений

В России объявлен конкурс медиаконтента о благоустройстве городов и поселений. Его цель — создание яркого и креативного медиаконтента, который покажет результаты благоустройства общественных и дворовых территорий в городах и селах России.
Соорганизаторами и партнерами конкурса выступают: минстрой России, ВАРМСУ, МГТУ-МАСИ, общероссийское общественное движение "Волонтеры местного самоуправления", Детское творческое объединение "ЮНПРЕСС", сетевое издание "ТЕХНОСУВЕРЕН".
Участникам предлагается рассказать о том, как преображаются их родные места, и поделиться идеями для улучшения городской среды.
Конкурс включает 15 тематических номинаций, среди которых: "Благоустройство в кадре: быстрые идеи для улучшения пространства", "Будущее наших городов", "Цифровое благоустройство", "Уютные дворы", "Городские трансформации" и другие. Работы можно представить в 5 форматах — текст, видеосюжет, аудио, фото, блог. Принять участие могут как отдельные авторы, так и организации. Участники делятся на 4 возрастные категории: 12-14 лет; 14-17 лет; 18-35 лет; 36 лет и старше.
Прием заявок продлится с 1 марта до 30 мая 2025 года.
Чтобы принять участие, создайте медиаработу, опубликуйте ее на своей странице ВКонтакте и отправьте заявку через форму. Очные мероприятия конкурса запланированы на сентябрь 2025 года и пройдут в городе Иннополис (республика Татарстан).
Конкурс помогает привлечь внимание к вопросам благоустройства, создать конструктивный диалог о проектах комфортной городской среды, а также показать, как каждый может внести вклад в улучшение окружающего пространства, и принять активное участие в развитии своих муниципалитетов.
Подробнее о конкурсе.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????