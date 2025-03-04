Стартовал I всероссийский конкурс медиаконтента о благоустройстве городов и поселений

В России объявлен конкурс медиаконтента о благоустройстве городов и поселений. Его цель — создание яркого и креативного медиаконтента, который покажет результаты благоустройства общественных и дворовых территорий в городах и селах России.

Соорганизаторами и партнерами конкурса выступают: минстрой России, ВАРМСУ, МГТУ-МАСИ, общероссийское общественное движение "Волонтеры местного самоуправления", Детское творческое объединение "ЮНПРЕСС", сетевое издание "ТЕХНОСУВЕРЕН".

Участникам предлагается рассказать о том, как преображаются их родные места, и поделиться идеями для улучшения городской среды.

Конкурс включает 15 тематических номинаций, среди которых: "Благоустройство в кадре: быстрые идеи для улучшения пространства", "Будущее наших городов", "Цифровое благоустройство", "Уютные дворы", "Городские трансформации" и другие. Работы можно представить в 5 форматах — текст, видеосюжет, аудио, фото, блог. Принять участие могут как отдельные авторы, так и организации. Участники делятся на 4 возрастные категории: 12-14 лет; 14-17 лет; 18-35 лет; 36 лет и старше.

Прием заявок продлится с 1 марта до 30 мая 2025 года.

Чтобы принять участие, создайте медиаработу, опубликуйте ее на своей странице ВКонтакте и отправьте заявку через форму. Очные мероприятия конкурса запланированы на сентябрь 2025 года и пройдут в городе Иннополис (республика Татарстан).

Конкурс помогает привлечь внимание к вопросам благоустройства, создать конструктивный диалог о проектах комфортной городской среды, а также показать, как каждый может внести вклад в улучшение окружающего пространства, и принять активное участие в развитии своих муниципалитетов.

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