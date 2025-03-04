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У застройщиков индивидуальных домов появилась возможность открывать возобновляемые кредитные линии в Сбере

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер открыл первую возобновляемую кредитную линию под эскроу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) для компании "Терем". Это позволит подрядчику сократить операционные издержки и нарастить объёмы строительства за счёт быстрого доступа к финансированию.

"В связи с изменениями в жилищном законодательстве средства со счетов эскроу подрядчик может получить только после завершения строительства дома. У застройщиков частных домов возникает потребность в привлечении финансирования. Раньше мы кредитовали подрядчиков ИЖС под каждый отдельный договор строительного подряда с использованием счёта эскроу. Возобновляемая кредитная линия стала ответом на запрос наших клиентов — лимит позволяет направить средства на строительство сразу нескольких домов. Финансирование в таком формате экономит время и деньги бизнеса и способствует развитию индивидуального жилищного строительства в России. Теперь застройщикам стало проще планировать работу отдела продаж, загрузку производства, гибко регулировать объёмы строительства. Возобновляемая кредитная линия для компании "Теремъ" — стартовый проект, в будущем мы планируем сделать это решение доступным для всех подрядчиков", — рассказать директор Департамента торгового финансирования Сбербанка Игорь Лысенко.

"Работа с ипотечными кредитами по эскроу без возобновляемой кредитной линии была довольно жёсткой, так как подрядчики не могли получать своевременный доступ к финансированию. Введённые изменения предоставят больше свободы и гибкости застройщикам в управлении финансами. Возможность поддерживать стабильный денежный поток, вероятно, со временем положительно повлияет на работу с партнёрами и клиентами — компания сможет предложить более выгодные условия сотрудничества", — отметила директор по работе с ключевыми партнёрами и стратегии развития товара строительной компании "Теремъ" Дарья Костюкевич.

По итогам 2024 года Сбер занимает порядка 50% российского рынка эскроу ИЖС. Сегодня остатки по эскроу ИЖС в банке составляют 27 млрд рублей.

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