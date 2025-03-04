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Новый электрический кроссовер Geely EX5 в лизинг c выгодой в размере 500 тыс. рублей в CARCADE

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE предлагает приобрести в лизинг новый Geely EX5 с привилегией в размере 500 тыс. рублей. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Выгода может быть учтена при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приводит к его снижению. Партнёрские программы, разработанные в рамках сотрудничества с маркой, предоставляют клиентам возможность приоритетного подбора автомобилей из наличия и оформления лизинга в кратчайшие сроки по специальной процедуре оформления сделки. Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 4%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев.

Geely EX5 — первая полностью электрическая модель бренда, доступная на российском рынке. Силовая установка новинки отличается сбалансированными характеристиками. Пиковая мощность электромотора, который расположен на передней оси, составляет 218 л. с. При массе в 1 840 кг. кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч всего за 6,9 секунды. Кроме того, Geely EX5 отличается исключительной безопасностью. Кузов электрического кроссовера на 65% изготовлен из высокопрочных сталей, а системы активной безопасности и помощи водителю ADAS насчитывают более десятка ассистентов. На российском рынке модель доступна в двух комплектациях: Pro и Max.

Кроме того, автомобили Geely доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами от CARCADE: оформление страховых полисов, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, регистрация ТС в ГИБДД, скидки по топливной программе.

Подробности условий и наличие автомобилей в салонах вашего города уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Коммерческое предложение запрашивайте на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yN6go2

ИНН 3905019765

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