Самарские речники отправили 60 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области

Во вторник, 4 марта, Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП) отправила три фуры с гуманитарным грузом общим весом 60 тонн в Курскую область. Инициатором и организатором благотворительной акции выступил представитель ассоциации — самарский судостроительный завод "Нефтефлот".
Это уже девятый гуманитарный конвой, отправленный самарскими речниками с начала проведения спецоперации. Груз включает в себя продукты питания, средства гигиены, теплую одежду — все необходимое для поддержки людей, вынужденно покинувших свои дома и находящихся в пунктах временного размещения.
В формировании гуманитарной помощи приняли участие сотрудники завода "Нефтефлот", активисты Народного фронта, учащиеся школы № 55 и жители Куйбышевского района Самары. Свой вклад внесли компании, предоставившие продукты питания и средства гигиены.
"Сегодня жители нашего региона активно помогают своим землякам-россиянам в Курской области и будут продолжать это делать. Многие предприятия, как и "Нефтефлот", учебные заведения и просто жители Куйбышевского района активно участвуют гуманитарных сборах для жителей Курской области и наших ребят, находящихся в зоне СВО", — подчеркнул министр внутренней политик Самарской области Сергей Филиппов.
Торжественный митинг, посвященный отправке гуманитарного груза, с участием сотрудников завода и учеников школы № 55, студентов речного колледжа, состоялся на производственной площадке ЗАО "Нефтефлот".
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков поблагодарил всех участников акции: "Сегодня мы собрались здесь, на площадке ЗАО "Нефтефлот", чтобы дать старт очередному, уже девятому по счету, гуманитарному конвою. Это не просто цифра. За ней стоит огромная работа, искреннее участие и неравнодушие сотен людей — жителей Самарской области. Спасибо большое за ваше участие и добрые сердца".
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????