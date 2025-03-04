Самарские речники отправили 60 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области

Во вторник, 4 марта, Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП) отправила три фуры с гуманитарным грузом общим весом 60 тонн в Курскую область. Инициатором и организатором благотворительной акции выступил представитель ассоциации — самарский судостроительный завод "Нефтефлот".

Это уже девятый гуманитарный конвой, отправленный самарскими речниками с начала проведения спецоперации. Груз включает в себя продукты питания, средства гигиены, теплую одежду — все необходимое для поддержки людей, вынужденно покинувших свои дома и находящихся в пунктах временного размещения.

В формировании гуманитарной помощи приняли участие сотрудники завода "Нефтефлот", активисты Народного фронта, учащиеся школы № 55 и жители Куйбышевского района Самары. Свой вклад внесли компании, предоставившие продукты питания и средства гигиены.

"Сегодня жители нашего региона активно помогают своим землякам-россиянам в Курской области и будут продолжать это делать. Многие предприятия, как и "Нефтефлот", учебные заведения и просто жители Куйбышевского района активно участвуют гуманитарных сборах для жителей Курской области и наших ребят, находящихся в зоне СВО", — подчеркнул министр внутренней политик Самарской области Сергей Филиппов.

Торжественный митинг, посвященный отправке гуманитарного груза, с участием сотрудников завода и учеников школы № 55, студентов речного колледжа, состоялся на производственной площадке ЗАО "Нефтефлот".

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков поблагодарил всех участников акции: "Сегодня мы собрались здесь, на площадке ЗАО "Нефтефлот", чтобы дать старт очередному, уже девятому по счету, гуманитарному конвою. Это не просто цифра. За ней стоит огромная работа, искреннее участие и неравнодушие сотен людей — жителей Самарской области. Спасибо большое за ваше участие и добрые сердца".