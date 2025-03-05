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GigaChat MAX стал помощником человека в вопросах финансового благополучия

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Нейросетевая модель Сбера GigaChat MAX успешно прошла аттестацию по трем важным направлениям: финансовой грамотности, банковскому и страховому делу. Тестирование проводилось в Президентской академии под наблюдением комиссии из экспертов вуза, которые разрабатывали тест для нейросети. Каждое направление было представлено 50 вопросами закрытого типа, а решение о прохождении аттестации принимались в формате зачет/незачет.

Вопросы по направлению "финансовая грамотность" включали в себя основные экономические понятия, по "банковскому делу"  принципы и ключевые аспекты деятельности банков, а по "страховому делу" касались функций страхования и участников страхового рынка. Для успешного прохождения аттестации GigaChat должен был ответить правильно минимум на половину вопросов — такой уровень оценки применяется при аттестации студентов первого курса бакалавриата по специальности "Экономика и финансы". GigaChat прошел тестирование, ответив правильно в среднем по каждому направлению на 70% вопросов.

"Один из главных фокусов Сбера в ближайшие годы — это развитие персональных помощников на базе искусственного интеллекта. Конечно, итоговое решение по вопросам финансов и страхования каждый человек примет самостоятельно, но теперь любой желающий сможет воспользоваться для этого и помощью искусственного интеллекта. Успешная аттестация нейросети Сбера открывает новые возможности для повышения уровня финансовой грамотности россиян. Следующий шаг в развитии партнерства Сбера и Президентской академии в этом направлении — подготовка нейросетевой модели Сбера GigaChat MAX к сдаче экзамена на бакалавра по экономике и финансам", — сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Президентская академия в сотрудничестве со Сбером сделали важный шаг на пути к развитию ИИ-инструмента, способного облегчить жизни миллионов людей. Благодаря аттестации нейросети GigaChat MAX, которую провели эксперты нашего вуза, российские пользователи смогут принимать обоснованные решения в вопросах финансового планирования и обучаться финансовой грамотности. Совместные усилия мы направили на то, чтобы сделать этот инструмент ещё более качественным", — отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Раннее GigaChat успешно справился с ЕГЭ по обществознанию для поступления в университет, и одним из первых в мире сдал выпускной экзамен медицинского вуза по направлению подготовки "Лечебное дело", необходимый для получения квалификации "врач-лечебник".

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