Отменят правила деления: в Самаре могут отказаться от внутригородских районов

Столица региона может вернуться к одноуровневой системе органов местного самоуправления. Депутаты городской думы внесли соответствующий законопроект в областной парламент.

С инициативой, касающейся изменения устройства власти в Самаре, выступил губернатор Вячеслав Федорищев. Он заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о возвращении к прежней, одноуровневой системе.

По словам председателя думы Самары Алексея Дегтева, вопрос был широко обсужден на площадках во внутригородских районах, а также на заседании общественной палаты города. Провели публичные слушания, на которых большинство участников одобрили преобразования. Инициатива внесена в губернскую думу. Представлять ее будет глава города Иван Носков.

Как сообщил Дегтев, согласно новому порядку формирования гордумы, в нее будут входить 37 депутатов, избирающихся по одномандатным округам. По словам спикера, преобразования позволят сделать работу органов местного самоуправления более эффективной, а также сэкономить деньги за счет сокращения депутатского корпуса.

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