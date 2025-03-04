16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Отменят правила деления: в Самаре могут отказаться от внутригородских районов Департамент градостроительства Самары возглавил Артем Малютин Реформа МСУ: Самару вернут к одноуровневой системе самоуправления Почетные фронтовики: самарским ветеранам присвоят новый статус В Жигулевске объявили конкурс на должность главы города

Муниципалитеты Власть и политика

Отменят правила деления: в Самаре могут отказаться от внутригородских районов

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Столица региона может вернуться к одноуровневой системе органов местного самоуправления. Депутаты городской думы внесли соответствующий законопроект в областной парламент.

Фото: Ирина Быкова

С инициативой, касающейся изменения устройства власти в Самаре, выступил губернатор Вячеслав Федорищев. Он заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о возвращении к прежней, одноуровневой системе.

По словам председателя думы Самары Алексея Дегтева, вопрос был широко обсужден на площадках во внутригородских районах, а также на заседании общественной палаты города. Провели публичные слушания, на которых большинство участников одобрили преобразования. Инициатива внесена в губернскую думу. Представлять ее будет глава города Иван Носков.

Как сообщил Дегтев, согласно новому порядку формирования гордумы, в нее будут входить 37 депутатов, избирающихся по одномандатным округам. По словам спикера, преобразования позволят сделать работу органов местного самоуправления более эффективной, а также сэкономить деньги за счет сокращения депутатского корпуса.

Более подробный материал читайте в среду, 5 марта, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

Гид потребителя

Последние комментарии

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6