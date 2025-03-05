Трассы Самарской области готовят к весеннему паводку

В Самарской области начаты работы по подготовке дорог регионального значения к прохождению весенних паводков. Протяженность областных трасс - более 7 тыс. км, в составе которых 7,9 тыс. водопропускных труб и 470 искусственных сооружений.
До начала интенсивного снеготаяния предприятие по содержанию дорог - АО "АСАДО" - приступило к очистке от снега проезжей части и обочин, а также оголовок водопропускных труб. Первоочередные мероприятия выполняются на трубах с постоянным водотоком и в местах ожидаемых переливов и подтоплений. Также регулярно проводятся работы по очистке дождеприемных решеток на автодорогах в черте города Самары.
Особое внимание будет уделено низководным затапливаемым мостам, у которых в случае прогнозного перелива воды демонтируют перильные ограждения. Всего на территории региональных трасс расположено пять низководных искусственных сооружений на территории Большеглушицкого, Красноярского и Пестравского районов.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.