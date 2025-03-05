Трассы Самарской области готовят к весеннему паводку

В Самарской области начаты работы по подготовке дорог регионального значения к прохождению весенних паводков. Протяженность областных трасс - более 7 тыс. км, в составе которых 7,9 тыс. водопропускных труб и 470 искусственных сооружений.

До начала интенсивного снеготаяния предприятие по содержанию дорог - АО "АСАДО" - приступило к очистке от снега проезжей части и обочин, а также оголовок водопропускных труб. Первоочередные мероприятия выполняются на трубах с постоянным водотоком и в местах ожидаемых переливов и подтоплений. Также регулярно проводятся работы по очистке дождеприемных решеток на автодорогах в черте города Самары.

Особое внимание будет уделено низководным затапливаемым мостам, у которых в случае прогнозного перелива воды демонтируют перильные ограждения. Всего на территории региональных трасс расположено пять низководных искусственных сооружений на территории Большеглушицкого, Красноярского и Пестравского районов.