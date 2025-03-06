В Тольяттинской филармонии выступит Красноярский государственный академический ансамбль танца

В воскресенье, 16 марта, Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. Михаила Годенко откроет большой юбилейный концертный тур программой "Вместе мы — Россия!" (0+) в Тольяттинской филармонии.

65-летний юбилей один из лучших коллективов страны в жанре народно-сценического танца празднует масштабным гастрольным туром в рамках федеральной программы "Мы — Россия" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. После концерта в Тольятти ансамбль проследует по маршруту: Волгоград, Ставрополь, Владикавказ, Нальчик, Черкесск и Краснодар. Кроме того, артисты выступят в Новокуйбышевске, Самаре, Камышине и Элисте.

"Всероссийский гастрольно-концертный план — это прекрасная возможность для жителей даже самых отдаленных городов и малых населенных пунктов страны посетить постановки и концерты выдающихся коллективов. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так, в 2024 г. в 88 регионах России состоялись гастроли 288 театров и 75 коллективов, прошли показы 1921 спектакля и 606 концертов. Благодаря этому наши уникальные культурные традиции не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России", — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В гастрольный тур Ансамбль танца Сибири отправляется полным составом — более 60 артистов на сцене. Зрителям будут представлены танцевальные номера из золотого фонда Михаила Годенко, а также яркие постановки последних лет. В них отражены культура, быт и красота природы Енисейской Сибири. Зрители увидят хореографическую сюиту "Сибирь моя", казачий пляс "Красный яр", шуточный танец "На птичьем дворе", хореографическую миниатюру "На скамейке", хоровод "Сибирский лирический", а также "Танец с ложками и берестой" и другие.

Главный балетмейстер — кавалер ордена Дружбы, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак.

"Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко ежегодно гастролирует по городам нашей большой страны — от Владивостока до Луганска, от Норильска до Кызыла. Поддержку РОСКОНЦЕРТа коллектив получает с 2021 года. За это время мы посетили города Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Сегодня большое внимание обращено на традиционные духовно-нравственные ценности, что очень важно для коллектива народно-сценического танца. В год, когда ансамбль празднует свое 65-летие, особенно важно получить поддержку. Отмечу, что часть концертов в рамках тура "Вместе мы — Россия" пройдет при участии коллективов принимающей стороны в Элисте, Ставрополе, Владикавказе, Нальчике, Черкесске и Краснодаре", — рассказала директор Красноярского ансамбля танца Сибири Анастасия Карцева.