Эксперт CARCADE объяснил, почему бизнесмены Урала выбирают лизинг для обновления техники

Глеб Черепенькин, заместитель регионального директора лизинговой компании CARCADE в г. Челябинск, в интервью для онлайн-издания "hornews.com" рассказал о существенных преимуществах автолизинга.

Эксперт подчеркнул, что лизинг, как инструмент финансирования, становится всё более популярным среди компаний, стремящихся обновить или расширить свой парк техники, поскольку он позволяет значительно сократить финансовую нагрузку организаций.

"Лизинг позволяет получать налоговые вычеты по НДС и налогу на прибыль. Так, компании, работающие на общей системе налогообложения (ОСНО) могут существенно снизить свои налоговые обязательства. Это достигается благодаря тому, что лизинговые платежи относятся к затратам компании, уменьшая тем самым налогооблагаемую базу. Для индивидуальных предпринимателей и компаний на упрощённой системе налогообложения (УСНО) также действуют различные субсидии и скидки, что делает лизинг ещё более привлекательным. В некоторых случаях компании могут получить возможность рассрочки платежей, что дополнительно облегчает финансовую нагрузку", — пояснил Глеб.

В Уральском федеральном округе сосредоточено множество производителей и поставщиков коммерческой и специальной техники, что создаёт благоприятные условия для финансирования клиентов не только из этого региона. Компании, работающие в таких отраслях как строительство, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, активно используют лизинг для регулярного обновления техники, что также обусловлено спецификой региона.

"Более лояльный подход к финансированию позволяет малым предприятиям получать необходимую технику даже при ограниченных ресурсах. Кроме того, лизинговые компании устанавливают достаточно высокие лимиты финансирования, что позволяет малому и среднему бизнесу приобретать более дорогостоящую технику, которую они вряд ли смогли бы купить за наличные или с помощью кредита. Это, в свою очередь, открывает новые горизонты для бизнеса, позволяя ему расти и развиваться. А оперативность в принятии решений делает процесс получения лизинга максимально комфортным для клиентов", — рассказал эксперт.