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НОВИКОМ предоставил финансирование ОДК

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех предоставил финансирование предприятиям Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на общую сумму 32,6 млрд рублей. Наиболее крупными заемщиками выступили: АО "ОДК", ПАО "ОДК-УМПО", АО "ОДК-Климов", АО "ОДК-Сервис". Средства будут направлены на реализацию значимых проектов флагмана отечественного двигателестроения.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ — давний стратегический партнер Объединенной двигателестроительной корпорации. При финансовой поддержке банка реализуются государственные программы по наращиванию производства. Среди инновационных проектов — создание авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14, вертолетных двигателей семейства ВК-2500, газотурбинных энергетических агрегатов и газоперекачивающих установок.

Новые двигатели для гражданской авиации ОДК представила на площадке Национальной выставки и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 в Москве. Главной премьерой стал двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который создан на предприятии "ОДК-Сатурн" с применением новейших отечественных материалов и передовых технологий, в том числе 3D-печати. В работе над силовой установкой применялся опыт создания более мощного двигателя ПД-14. Для ускорения сертификации ПД-8 используются результаты компьютерного моделирования.

В феврале ОДК сообщила, что первые двигатели ПД-8 переданы для испытаний самолета SJ-100. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200.

Двигатели ПД-14 для среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-310 и ТВ7-117СТ-01 для турбовинтового регионального самолета Ил-114-30 также были представлены на выставке. Кроме того, ОДК продемонстрировала двигатель ВК-1600В для вертолетов среднего класса.

"Развитие отечественной авиационной промышленности — приоритетная задача, поставленная руководством нашей страны. НОВИКОМ активно работает над финансированием проектов в этой сфере, и один из ключевых наших партнеров здесь — это ОДК. Мы наладили системное, надежное сотрудничество и успешно развиваем его из года в год. Рассчитываем, что эта совместная работа будет способствовать дальнейшему развитию гражданского авиастроения в России", — сказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Саид Аминов.

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