16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Потерпевшей от нападения в магазине "Манго" порезали колеса на машине Мошенники вынудили самарскую пенсионерку завести криптокошелек, а затем ограбили ее Житель Волжского района сдавал гараж под наркопритон в обмен на алкоголь В Самарской области возобновят расследование убийства 16-летней давности В Тольятти поймали курьера, который пытался разложить по городу "закладки"

Преступления Происшествия

Потерпевшей от нападения в магазине "Манго" порезали колеса на машине

СЫЗРАНЬ. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полиция разбирается в деталях нового происшествия в Сызрани. Там 1 марта изрезали колеса на припаркованной машине. Об этом рассказала хозяйка авто Елена Мещерякова. Происходившее попало на видео. О ЧП сообщили в полицию.

"Сейчас проводится проверка", — уточнили в ГУ МВД по Самарской области.

Мещерякова проходит потерпевшей по громкому уголовному делу о ЧП в магазине "Манго". Напомним, потасовка произошла в магазине в Сызрани еще в декабре 2022 года. Сообщалось, что пострадали женщина и ее 70-летняя мать, которые организовывали гуманитарную помощь на СВО — после своего вопроса о происхождении товара в магазине. После публикации в пабликах конфликтом заинтересовались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и на тот момент депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Таким образом история дошла до судов. Хозяина торговой точки Максаджона Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия").

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6