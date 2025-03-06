Потерпевшей от нападения в магазине "Манго" порезали колеса на машине

Полиция разбирается в деталях нового происшествия в Сызрани. Там 1 марта изрезали колеса на припаркованной машине. Об этом рассказала хозяйка авто Елена Мещерякова. Происходившее попало на видео. О ЧП сообщили в полицию.

"Сейчас проводится проверка", — уточнили в ГУ МВД по Самарской области.

Мещерякова проходит потерпевшей по громкому уголовному делу о ЧП в магазине "Манго". Напомним, потасовка произошла в магазине в Сызрани еще в декабре 2022 года. Сообщалось, что пострадали женщина и ее 70-летняя мать, которые организовывали гуманитарную помощь на СВО — после своего вопроса о происхождении товара в магазине. После публикации в пабликах конфликтом заинтересовались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и на тот момент депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Таким образом история дошла до судов. Хозяина торговой точки Максаджона Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия").