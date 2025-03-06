Фонды ТКБ Инвестмент Партнерс стали доступны клиентам ОТП Банка

С 3 марта в офисах ОТП Банка в Москве и Санкт-Петербурге можно приобрести паи ОПИФов ТКБ Инвестмент Партнерс.

Клиентам Банка предлагается диверсифицированная линейка открытых паевых инвестиционных фондов, которая закрывает потребности различных клиентских сегментов. Фонды различаются по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, что позволит начинающим и опытным инвесторам выбрать подходящий вариант, в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску.

Стратегии фондов включают в себя: инвестиции в консервативные инструменты, акции российских компаний, а также валютные активы — замещающие облигации, золото.

"Помимо фондов с классическими стратегиями, клиенты ОТП Банка могут выбрать сбалансированную стратегию, которая предполагает ежеквартальную выплату дохода*, или инвестиции в акции перспективных компаний, приобретаемых в ходе первичного размещения (IPO)", комментирует Николай Мельниченко, Директор по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП Банка.

Вся линейка доступна для широкого круга розничных инвесторов — минимальная сумма инвестирования составляет 10 000 рублей. Все фонды управляются командой профессионалов, которая была признана лучшей по версии премии Investment Leaders Award 2024**.

Дмитрий Тимофеев, Генеральный директор ТКБ Инвестмент Партнерс: "Сотрудничество с ОТП Банком — важный шаг в развитии дистрибуции наших продуктов. Мы рады возможности стать надежным финансовым партнером в управлении благосостоянием клиентов ОТП Банка, предлагая инструменты, которые помогут сохранить и приумножить капитал в условиях нестабильности рынков".

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) — одна из крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства "Эксперт РА" и активами свыше 975 трлн рублей под управлением и консультированием (на 31.12.2024). Среди клиентов: крупнейшие негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, некоммерческие организации и частные инвесторы. www.tkbip.ru

ОТП Банк — основан в 1994 году, входит в международную финансовую Группу ОТП (OTP Group), которая является одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы. На российском рынке ОТП Банк входит в число 50 крупнейших банков России, занимает 1-е место на рынке POS-кредитования, 6-е место на рынке автокредитов и 7-е место на рынке кредитов наличными (по данным Frank RG на конец ноября 2024 г.), 20 место в рейтинге самых надежных банков России (по объему активов, ЦБ РФ). Обладает рейтингом кредитоспособности уровня "ruА" (прогноз по рейтингу "позитивный") от агентства Эксперт РА и рейтинг кредитоспособности на уровне АА-(RU) со "стабильным" прогнозом от агентства АКРА.

* В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда в отчетном периоде, доход за соответствующий период не начисляется и не выплачивается.

** https://investleaders.pro/2024