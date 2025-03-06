Фонды ТКБ Инвестмент Партнерс стали доступны клиентам ОТП Банка

С 3 марта в офисах ОТП Банка в Москве и Санкт-Петербурге можно приобрести паи ОПИФов ТКБ Инвестмент Партнерс.
Клиентам Банка предлагается диверсифицированная линейка открытых паевых инвестиционных фондов, которая закрывает потребности различных клиентских сегментов. Фонды различаются по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, что позволит начинающим и опытным инвесторам выбрать подходящий вариант, в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску.
Стратегии фондов включают в себя: инвестиции в консервативные инструменты, акции российских компаний, а также валютные активы — замещающие облигации, золото.
"Помимо фондов с классическими стратегиями, клиенты ОТП Банка могут выбрать сбалансированную стратегию, которая предполагает ежеквартальную выплату дохода*, или инвестиции в акции перспективных компаний, приобретаемых в ходе первичного размещения (IPO)", комментирует Николай Мельниченко, Директор по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП Банка.
Вся линейка доступна для широкого круга розничных инвесторов — минимальная сумма инвестирования составляет 10 000 рублей. Все фонды управляются командой профессионалов, которая была признана лучшей по версии премии Investment Leaders Award 2024**.
Дмитрий Тимофеев, Генеральный директор ТКБ Инвестмент Партнерс: "Сотрудничество с ОТП Банком — важный шаг в развитии дистрибуции наших продуктов. Мы рады возможности стать надежным финансовым партнером в управлении благосостоянием клиентов ОТП Банка, предлагая инструменты, которые помогут сохранить и приумножить капитал в условиях нестабильности рынков".
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) — одна из крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства "Эксперт РА" и активами свыше 975 трлн рублей под управлением и консультированием (на 31.12.2024). Среди клиентов: крупнейшие негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, некоммерческие организации и частные инвесторы. www.tkbip.ru
ОТП Банк — основан в 1994 году, входит в международную финансовую Группу ОТП (OTP Group), которая является одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы. На российском рынке ОТП Банк входит в число 50 крупнейших банков России, занимает 1-е место на рынке POS-кредитования, 6-е место на рынке автокредитов и 7-е место на рынке кредитов наличными (по данным Frank RG на конец ноября 2024 г.), 20 место в рейтинге самых надежных банков России (по объему активов, ЦБ РФ). Обладает рейтингом кредитоспособности уровня "ruА" (прогноз по рейтингу "позитивный") от агентства Эксперт РА и рейтинг кредитоспособности на уровне АА-(RU) со "стабильным" прогнозом от агентства АКРА.
* В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда в отчетном периоде, доход за соответствующий период не начисляется и не выплачивается.
Дисклеймер:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0081-58233855); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за № 0478-75408434); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за № 0991-94131990); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный с выплатой дохода" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс — Перспектива" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681).
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/).