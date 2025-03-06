НОВИКОМ подвел итоги участия в выставке "МашЭкспо Сибирь-2025"

Дочерний банк Госкорпорации Ростех принял активное участие в специализированной промышленной выставке "МашЭкспо Сибирь-2025", которая прошла в Новосибирске с 3 по 6 марта. В рамках деловой программы НОВИКОМ провел мероприятия, которые помогут укрепить сотрудничество с промышленностью и бизнесом Новосибирской и Кемеровской областей.

На полях выставки было подписано Соглашение о сотрудничестве между НОВИКОМом и Министерством строительства Новосибирской области. Стороны договорились о совместной работе для улучшения жилищных условий работников предприятий региона, входящих в контур Госкорпорации Ростех.

Среди решений — ипотека по сниженной ставке, а также программа поощрения "Развитие". Последняя дает возможность руководству предприятий мотивировать перспективных сотрудников. Участники программы также могут взять кредит или ипотеку в НОВИКОМе по ставке ниже базовой.

Об этих возможностях для своих клиентов представители банка Ростеха рассказали на круглом столе крупным застройщикам региона. Однозначным драйвером рынка участники назвали ипотечные программы с господдержкой, в частности, "Семейную ипотеку".

Еще одним документом, подписанным НОВИКОМом в рамках выставки, стало соглашение о размещении в депозит временно свободных средств Микрокредитной компании Государственного фонда поддержки предпринимателей Кузбасса. Это позволит организации получить дополнительный доход и усилить поддержку предприятий малого и среднего бизнеса региона.

Широкий спектр инструментов поддержки промышленности был представлен на коммуникационной сессии, организованной НОВИКОМом. В ней приняли участие представители Банка России, Госкорпорации Ростех, Торгово-промышленной палаты и предприятий региона. Главными темами обсуждения стали программы господдержки, цифровые финансовые активы и тонкости международной кооперации.

Представители банка Ростеха также провели переговоры с руководителями ведущих предприятий Новосибирской области. В рамках встреч стороны подвели итоги уже реализованных проектов, обсудили текущие планы и наметили новые векторы сотрудничества.

"Международная промышленная выставка "МашЭкспо Сибирь" — значимая площадка для укрепления кооперации и поиска новых партнеров. НОВИКОМ активно поддерживает промышленность региона, предлагая финансовые решения для развития производства, модернизации и внедрения передовых технологий. Мы хорошо знаем потребности наших клиентов и готовы предлагать свою экспертизу широкому кругу партнеров. Уверен, продуктивная работа на выставке поможет усилить промышленный потенциал Сибири", — заявил заместитель управляющего офиса НОВИКОМа в Новосибирске Владимир Новиков.