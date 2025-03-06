16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ подвел итоги участия в выставке "МашЭкспо Сибирь-2025" Фонды ТКБ Инвестмент Партнерс стали доступны клиентам ОТП Банка НОВИКОМ предоставил финансирование ОДК Сбер: рассчитать потенциал ипотеки теперь можно без подачи заявки НОВИКОМ рассказал об инструментах поддержки промышленности на "МашЭкспо Сибирь"

Банки Финансы

НОВИКОМ подвел итоги участия в выставке "МашЭкспо Сибирь-2025"

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Дочерний банк Госкорпорации Ростех принял активное участие в специализированной промышленной выставке "МашЭкспо Сибирь-2025", которая прошла в Новосибирске с 3 по 6 марта. В рамках деловой программы НОВИКОМ провел мероприятия, которые помогут укрепить сотрудничество с промышленностью и бизнесом Новосибирской и Кемеровской областей.

Фото: предоставлено Новикомбанком

На полях выставки было подписано Соглашение о сотрудничестве между НОВИКОМом и Министерством строительства Новосибирской области. Стороны договорились о совместной работе для улучшения жилищных условий работников предприятий региона, входящих в контур Госкорпорации Ростех.

Среди решений — ипотека по сниженной ставке, а также программа поощрения "Развитие". Последняя дает возможность руководству предприятий мотивировать перспективных сотрудников. Участники программы также могут взять кредит или ипотеку в НОВИКОМе по ставке ниже базовой.

Об этих возможностях для своих клиентов представители банка Ростеха рассказали на круглом столе крупным застройщикам региона. Однозначным драйвером рынка участники назвали ипотечные программы с господдержкой, в частности, "Семейную ипотеку".

Еще одним документом, подписанным НОВИКОМом в рамках выставки, стало соглашение о размещении в депозит временно свободных средств Микрокредитной компании Государственного фонда поддержки предпринимателей Кузбасса. Это позволит организации получить дополнительный доход и усилить поддержку предприятий малого и среднего бизнеса региона.

Широкий спектр инструментов поддержки промышленности был представлен на коммуникационной сессии, организованной НОВИКОМом. В ней приняли участие представители Банка России, Госкорпорации Ростех, Торгово-промышленной палаты и предприятий региона. Главными темами обсуждения стали программы господдержки, цифровые финансовые активы и тонкости международной кооперации.

Представители банка Ростеха также провели переговоры с руководителями ведущих предприятий Новосибирской области. В рамках встреч стороны подвели итоги уже реализованных проектов, обсудили текущие планы и наметили новые векторы сотрудничества.

"Международная промышленная выставка "МашЭкспо Сибирь" — значимая площадка для укрепления кооперации и поиска новых партнеров. НОВИКОМ активно поддерживает промышленность региона, предлагая финансовые решения для развития производства, модернизации и внедрения передовых технологий. Мы хорошо знаем потребности наших клиентов и готовы предлагать свою экспертизу широкому кругу партнеров. Уверен, продуктивная работа на выставке поможет усилить промышленный потенциал Сибири", — заявил заместитель управляющего офиса НОВИКОМа в Новосибирске Владимир Новиков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6