Жительница Самары, насмерть сбившая велосипедиста, проведет 3 года в колонии-поселении

Вступил в законную силу приговор суда в отношении женщины, осужденной за нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Смертельное ДТП произошло 7 июля прошлого года. Женщина за рулем BMW на Московском шоссе в Самаре сбила насмерть 18-летнего велосипедиста, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "зеленый" сигнал светофора

В начале декабря Октябрьский районный суд признал фигурантку виновной и назначил наказание: 3 года колонии поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев.

"Гражданские иски удовлетворены частично: в счет компенсации морального вреда в пользу одного потерпевшего со Стародубцевой Е.В. взыскано 600 тыс. рублей, в пользу двух потерпевших со Стародубцевой Е.В. взыскано по 1 млн рублей; в счет возмещения материального ущерба в пользу одного потерпевшего с осужденной взыскано 452 тыс. рублей", — отмечается в сообщении.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего оказались не согласны с приговором, сочтя его слишком мягким, и обжаловали в апелляционном порядке. В то же время защитник осужденной обратился в суд с апелляцией, в которой просил смягчить приговор ввиду "чрезмерной суровости назначенного наказания".

В среду, 5 марта, Самарский областной суд, рассмотрев апелляционное представление и апелляционные жалобы, изучив материалы дела, согласился с выводами суда первой инстанции, назначившего самый строгий вид наказания, предусмотренный уголовным законом, признав обжалуемый приговор законным, назначенное судом первой инстанции наказание Стародубцевой Е.В. справедливым.

Приговор Октябрьского районного суда Самары от 5 декабря 2024 года оставлен без изменения, апелляционное представление и апелляционные жалобы — без удовлетворения.