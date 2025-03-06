16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительница Самары, насмерть сбившая велосипедиста, проведет 3 года в колонии-поселении Экс-главе Волжского района Макридину запросили срок из-за нападения собак Обвиняемый в организации убийства самарского спортсмена-бойца "Якудзы" вновь пропал из поля зрения суда Сотруднице МВД в Самаре вынесли приговор по делу о взятках за мигрантов В Самаре судят членов ОПС, бравших кредиты на подставных лиц

Суды Происшествия

Жительница Самары, насмерть сбившая велосипедиста, проведет 3 года в колонии-поселении

САМАРА.6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вступил в законную силу приговор суда в отношении женщины, осужденной за нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Смертельное ДТП произошло 7 июля прошлого года. Женщина за рулем BMW на Московском шоссе в Самаре сбила насмерть 18-летнего велосипедиста, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "зеленый" сигнал светофора

В начале декабря Октябрьский районный суд признал фигурантку виновной и назначил наказание: 3 года колонии поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев.

"Гражданские иски удовлетворены частично: в счет компенсации морального вреда в пользу одного потерпевшего со Стародубцевой Е.В. взыскано 600 тыс. рублей, в пользу двух потерпевших со Стародубцевой Е.В. взыскано по 1 млн рублей; в счет возмещения материального ущерба в пользу одного потерпевшего с осужденной взыскано 452 тыс. рублей", — отмечается в сообщении.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего оказались не согласны с приговором, сочтя его слишком мягким, и обжаловали в апелляционном порядке. В то же время защитник осужденной обратился в суд с апелляцией, в которой просил смягчить приговор ввиду "чрезмерной суровости назначенного наказания".

В среду, 5 марта, Самарский областной суд, рассмотрев апелляционное представление и апелляционные жалобы, изучив материалы дела, согласился с выводами суда первой инстанции, назначившего самый строгий вид наказания, предусмотренный уголовным законом, признав обжалуемый приговор законным, назначенное судом первой инстанции наказание Стародубцевой Е.В. справедливым.

Приговор Октябрьского районного суда Самары от 5 декабря 2024 года оставлен без изменения, апелляционное представление и апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6