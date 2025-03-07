Жители Самарской области готовятся к весеннему празднику в интернете

В преддверии восьмого марта жители региона стали проводить больше времени в интернет-магазинах. С февраля трафик на сайты, специализирующиеся на доставке цветов, продаже украшений и косметики увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.
Наибольшее увеличение трафика год к году эксперты зафиксировали на сайтах с ювелирными изделиями — онлайн-магазины с изделиями из драгоценных металлов и камней стали посещать на 56% чаще. Площадки, предлагающие косметику, показали чуть меньший прирост — плюс 55%. На цветочных сервисах активность посетителей стала выше всего на 15%.
Более 70% трафика традиционно приходится на города области. За год горожане стали проводить на 20% больше времени в Сети. Делать покупки удаленно они предпочитают в будние дни. С понедельника по среду объемы используемого трафика были на 5% выше средненедельных значений.
"Интернет выступает не только надежным спутником во время прогулок, но и удобным помощником при выборе подарков. Например, заказ цветов онлайн позволяет сэкономить время и подобрать букет в комфортной обстановке. Март традиционно запускает активный период для инфраструктуры связи. В прошлом году, к примеру, в первый весенний месяц интернет-трафик горожан возрос сразу на 13% по сравнению с осенне-зимним периодом", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.
Чтобы улучшить качество соединения и обеспечить стабильный доступ к онлайн-сервисам даже в час пик, оператор ввел в эксплуатацию дополнительные объекты связи в городах области. За последние несколько месяцев новые базовые станции появились в Самаре: в поселке Мехзавод в Красноглинском районе, на территории дачных массивов в Железнодорожном районе, вблизи парка Дружбы и в Юнгородке. Также инженеры усилили инфраструктуру в Тольятти, Похвистнево и Чапаевске.
Последние комментарии
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Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?